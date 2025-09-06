SPOR

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da gerçekleştirilen 9. ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Berker İşleyen

Can Öncü, Fransa'da 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'ndeki 19 turluk ilk yarışa, superpole sıralama yarışını kazanarak birinci sıradan başladı.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden milli motosikletçi, Fransa'da ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı.

Yarışı, Pata Yamaha Ten Kate Racing takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, Yamaha BLU CRU Evan Bros ekibinden İtalyan motosikletçi Alberto Surra ise üçüncü sırada tamamladı.

Pilotlar genel klasmanında Stefano Manzi 319 puanla birinci, milli motosikletçi Can Öncü ise 255 puanla ikinci, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos da 198 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Milli sporcu Can Öncü, yarın Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının ikinci yarışında zirveyi kovalayacak.

