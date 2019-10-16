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Milli motosikletçi Can Öncü pistlere dönüyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Milli motosikletçi Can Öncü, sakatlığı sonrası Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağında yeniden pistlere dönecek.

Milli motosikletçi Can Öncü pistlere dönüyor

Milli motosikletçi Can Öncü, sakatlığının ardından bu hafta sonu Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Japonya ayağında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 16. ayağı olan yarış 18-20 Ekim tarihlerinde 4 bin 800 metrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde yapılacak.

Japonya Grand Prix'si 18 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak. Sıralama turu 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve final yarışı ise 20 tur üzerinden 20 Ekim Pazar günü TSİ 06.00'da start alacak.

Can Öncü, San Marino Grand Prix'sinin antrenman bölümünde kaza yapmış ve sonrasında sol köprücük kemiğinden ameliyat edilmişti. Milli sporcu, sakatlığından dolayı San Marino, İspanya ve Tayland yarışlarına katılamamıştı.

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Can Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası Türkiye Motosiklet Federasyonu

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