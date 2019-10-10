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Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da gaza basacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Milli sporcu Deniz Öncü, hafta sonu FIM CEV Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nın 7. ayak yarışında Albacete Pisti'nde mücadele edecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da gaza basacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 12-13 Ekim tarihlerinde FIM CEV Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Deniz, 3 bin 550 metrelik Albacete Pisti'nde gaza basacak.

KTM Ajo Takımı ile yarışta yer alacak milli sporcu, 12 Ekim Cumartesi günü sıralama yarışlarına katılacak. 20 tur üzerinden koşulacak yarışların ilki 13 Ekim Pazar günü TSİ 12.00'de, ikincisi ise TSİ 15.00'te başlayacak. Genç sporcu Deniz Öncü genel klasmanda 37 puanla 11. sırada yer alıyor.

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Deniz Öncü İspanya FIM CEV Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası Albacete Pisti

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