SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

06.05.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağının ilk yarışını ikinci sırada bitirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak, Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa 8. sıradan başladı.

Milli motosikletçi, ilk 3 tur sonunda 4. sıraya yerleşirken, Brezilyalı Eric Granado'nun kazası sonrası yarış durduruldu. Ciddi kaza sonrası Granado ambulansla hastaneye kaldırılırken, yarış kaldığı yerden tekrar başladı.

Toprak, 17 tur üzerinden yeniden verilen startta 6. sıraya geriledi. Milli motosikletçi, önündeki isimlerin yarış dışı kalması ve uzun tur cezası almasıyla 3'üncülüğe çıktı.

Son turda yaptığı atakla Jonathan Rea'i geçen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. İspanyol Alvaro Bautista ise baştan itibaren önde götürdüğü yarışta rahat bir galibiyet elde etti.

İspanya'daki ikinci yarış, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F1'de sezonun 5. yarışı ABD'deF1'de sezonun 5. yarışı ABD'de
Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!
TFF'ye resmi başvuru yapıldı! 'Bu maç tekrar edilsin!'TFF'ye resmi başvuru yapıldı! 'Bu maç tekrar edilsin!'
Anahtar Kelimeler:
Toprak Razgatlıoğlu At razgatlıoğlu erden iyet

En Çok Okunan Haberler

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar var

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar var

Fenerbahçe 'sözleşme yapma' dedi! Galatasaray'dan resmen ayrıldı

Fenerbahçe 'sözleşme yapma' dedi! Galatasaray'dan resmen ayrıldı

Başkandan talimat! Fenerbahçe Galatasaray'ın yıldızını kapıyor

Başkandan talimat! Fenerbahçe Galatasaray'ın yıldızını kapıyor

G.Saray'a geldiğine bin pişman!

G.Saray'a geldiğine bin pişman!

Ailesi 'ayrılık' dedi, Ali Koç söz verdi!

Ailesi 'ayrılık' dedi, Ali Koç söz verdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.