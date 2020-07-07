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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yeni sezon için "motorunu ısıtıyor"

SAKARYA HABERLERİ  | 07.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Dünya Süperbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen 4 aylık aranın ardından şampiyonluk hedefiyle pistlere dönüyor - Milli sporcu Toprak: "Heyecanlı bir şekilde yarış tarihini bekliyoruz. Büyük bir takımda yarışıyorum. Beklentiler var, dünya şampiyonu olmak istiyorum"

UĞUR SUBAŞI - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen Dünya Süperbike Şampiyonası'nda piste çıkacağı gün için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda çalışan milli sporcu Toprak, yeni sezon hazırlıklarına Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde devam ediyor.

Toprak, "2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonası"nda PATA Yamaha Takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Sezona galibiyetle başlayan ve salgın nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Toprak, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden start alacak şampiyonada derece almayı hedefliyor.

- "Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım"

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapamadığını fakat sezon ortasından sonra her yarışının podyumda geçtiğini söyledi.

Geçen yıl Fransa'daki yarışta 16. sırada start aldığını ve yarışı birincilikle bitirdiğini aktaran Toprak, bu yarışın kariyerinin en iyi mücadelesi olduğunu kaydetti.

Toprak, 2020'de sezonun ilk yarışına birincilikle başladığını ancak yarışlara koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verildiğini dile getirdi.

Normalleşme süreciyle yeniden başlayacak sezon hazırlıkları için "KNN54" kampında yer aldığını ifade eden milli sporcu Toprak, "Heyecanlı bir şekilde yarış tarihini bekliyoruz. Büyük bir takımda yarışıyorum. Beklentiler var, dünya şampiyonu olmak istiyorum. İnanılmaz bir heyecan var, bunun üstesinden geleceğime inanıyorum. Birkaç yarış sonrası o baskı, heyecanı üzerimden atacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Toprak, her sene olduğu gibi hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Onun için elimden geleni yapacağım. Ayrıca Red Bull şapkasını takmak, Red Bull adına yarışmak hayalimdi. Red Bull şapkasını takınca profesyonel bir sporcu oluyorsunuz. Onun için de başarı en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

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