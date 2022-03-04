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Milli Mücadele'de İneboluluları anlatan belgesel: "Heyamola-Çılgın İnebolulular"

04.03.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belgeselin yönetmeni Yılmaz Kıvanç: - "1921 ruhunu 100 yıl sonra yansıtan belgeseli herkesin izlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. İstiyoruz ki bu ruhu herkes görsün, izlesin"

SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'nun istiklal madalyalı ilçesi İnebolu'nun Milli Mücadele'deki kahramanlıklarını konu alan "Heyamola-Çılgın İnebolulular" belgeselinin, daha çok izleyiciye ulaştırılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle yönetmen Yılmaz Kıvanç tarafından hazırlanan belgesel, Kurtuluş Savaşı'nda gemilerle İnebolu'ya nakledilen cephanenin ilçe üzerinden cepheye sevk edilmesinde fedakarlık gösteren İnebolulu kayıkçılar ile ilçe halkının kahramanlıklarını konu alıyor.

Tamamı ilçe halkından oluşan 180 kişilik oyuncu kadrosuyla çekimleri gerçekleştirilen belgesel, Gaziantep'teki Dize Film Festivali ön jüri değerlendirmesinden geçerek finalde yarışacaklar arasına kaldı.

Belgeselin yönetmeni Yılmaz Kıvanç, AA muhabirine, belgeselde, Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı verdiği dönemlerde İnebolu'da geçen olayları anlattıklarını söyledi.

Deniz yoluyla gelen silahların kağnılarla Anadolu'ya ulaştırılmasını aktardıklarını belirten Kıvanç, "Halime Çavuş'u anlatıyoruz, Denizci Rahime Kaptan'ı anlatıyoruz, Hamamcı Kadı Salih'i anlatıyoruz. Bir de 9 Haziran savunmamız var. Yunan gemilerinin İnebolu'yu tehdit ettiği, gelen mühimmatı teslim etmesini istediği, İnebolu halkının ise elinde olan imkanlarla Yunan gemilerine karşı çıktığı bir dönemi anlatıyoruz." dedi.

- Belgeselde rol alanların tamamı yerel halktan oluşuyor

Belgeseldeki oyuncu kadrosunun tamamının yerel halktan oluştuğunu vurgulayan Kıvanç, şöyle devam etti:

"Hepsi hikayesini anlattığımız karakterlerin torunları. 1921 ruhunu 100 yıl sonra yansıtan belgeseli herkesin izlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. İstiyoruz ki bu ruhu herkes görsün, izlesin. 1921 ruhu hala İnebolu'da yaşıyor. Bunu nereden anlıyoruz; belgeselde oynayan karakterlerden anlıyoruz. 180 kişilik oyuncu, halk kadrosundan bahsediyoruz. 100 yıl sonra bu yapılıyor, aynı aşkla, aynı sevgiyle, aynı ruhla, aynı tutkuyla. O dönemin insanlarının torunları böyle bir hikayeyi ortaya koyuyor. Bu, çok onur verici durum, hem benim hem de yaşadığımız topraklar açısından, aslında gelecek nesiller açısından da."

Kıvanç, belgeselin ilk gösterimin geçen yıl 9 Haziran'da İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 100. yılında düzenlenen galada gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Daha sonra İstanbul Esenler'deki gala gecesi olmak üzere Kayseri Film Festivali, İnönü Üniversitesi Film Festivali, Uluslararası Malatya Film Festivali'nde izleyiciyle buluştuk. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde gösterim yapacağız." diye konuştu.

Heyamola-Çılgın İnebolulular belgeseliyle son olarak Gaziantep'teki bir festivalde finale kaldıklarını anlatan Kıvanç, "Orada izleyiciyle buluşmak, benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Biz istiklal madalyasına sahip bir ilçeyiz. Gaziantep de istiklal madalyasına sahip bir il. Ortak bir tarihe sahibiz. Bu açıdan baktığımızda Gaziantep'te olmak, bizim için ayrı bir onur ifade ediyor." ifadesini kullandı.

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