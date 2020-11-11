Milli Mücadele'nin kahramanı "Kara Fatma" konferanslarla anlatılacak

Erzurumlu kadınlar, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından hemşehrileri Kara Fatma'yı konferanslarla anlatarak köyünde heykelini yapacak.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinden yapılan açıklamada, Türk toplumunun tarih sahnesinde yeniden var olma ve bağımsızlık elde etme amacıyla giriştiği Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından ve sembol isimlerinden Kara Fatma'nın baba ocağının kentin Aşkale ilçesine bağlı Çay köyü olduğu belirtildi.

Kara Fatma'nın, her ne kadar Milli Mücadele döneminin bir sembolü olsa da memleketinde gereken itibarı görmediği aktarılan açıklamada, Kara Fatma'nın, bu mücadele öncesinde de memleketi için her türlü zorluğu göze alıp siperlerde silah tutmaktan geri durmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Kara Fatma'nın kahramanlığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatan müdafaasını canını dişine takıp Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk'ü yakalayarak orduda görev almak istediğini söyledi. Mustafa Kemal tarafından bu gözü kara Dadaş kızına 'Kara Fatma' adı verilince yurdumuzun pek çok yöresinde Milli Mücadele'de kahramanlık gösteren tüm kadınlara aynı isim verilmiş ve kahraman kadınlar, Kara Fatma olarak anılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal’in emriyle orduya katılan, ünü sınırları aşan Kara Fatma, Sakarya ve Başkumandanlık muharebelerine de katıldı. Hemşehrimiz, İmtiyaz, Liyakat ile Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibidir."