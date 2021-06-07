"Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı" düzenlendi

"Türkiye 1918-1923 Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri Projesi" dizininin hazırlanması için yol haritası çıkarmak ve yayın ilkelerini tespit etmek amacıyla "Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı" yapıldı.

Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA) yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ortaklığı ile yürütülen ve FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde düzenlenen çalıştayın ilk günü, yüz yüze ve çevrim içi olarak tamamlandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı ve FSMVÜ Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Göleç'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Milli Mücadele'nin yerel anlatılarına dair sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

- Proje dahilinde hazırlanacak eserler TÜBA tarafından kamuoyuyla paylaşılacak

TÜBA Başkanı Şeker, burada yaptığı konuşmada, çalıştayda elde edilen sonuçların, projede hazırlanan eserler için kılavuz niteliğine sahip olacağını belirterek, şunları kaydetti: