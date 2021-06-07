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"Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı" düzenlendi

07.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı" düzenlendi

"Türkiye 1918-1923 Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri Projesi" dizininin hazırlanması için yol haritası çıkarmak ve yayın ilkelerini tespit etmek amacıyla "Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı" yapıldı.

Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA) yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ortaklığı ile yürütülen ve FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde düzenlenen çalıştayın ilk günü, yüz yüze ve çevrim içi olarak tamamlandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı ve FSMVÜ Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Göleç'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Milli Mücadele'nin yerel anlatılarına dair sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

- Proje dahilinde hazırlanacak eserler TÜBA tarafından kamuoyuyla paylaşılacak

TÜBA Başkanı Şeker, burada yaptığı konuşmada, çalıştayda elde edilen sonuçların, projede hazırlanan eserler için kılavuz niteliğine sahip olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Proje dahilinde hazırlanacak Türkiye'nin 7 bölgesine dair 10 eser TÜBA tarafından yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak. Modern Türkiye'nin doğuşunda Milli Mücadele başka hiçbir vaka ile karşılaştırılamayacak önemde bir sembol. Farklı siyasi ve tarihsel perspektiflerden bu büyük hadise Milli Mücadele, Mücahede-i Milliye, İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı gibi isimlerle adlandırıldı. Milli Mücadele'nin hakikati üzerindeki bu söylemsel rekabete karşılık, Milli Mücadele tarih yazımının, hadisenin tüm mekan ve aktörlerine hak ettiği yeri ve değeri verebildiğini söylemek zor."

Şeker, Milli Mücadele tarih yazımının demokratik, katılımcı, çok sesli ve merkezli olarak yazılması ihtiyacının açık olduğuna da dikkati çekti.

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