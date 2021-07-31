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Milli okçu Mete Gazoz finalde

31.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mete Gazoz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel klasmanında Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Milli okçu Mete Gazoz finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.

Bu turda Londra 2012'de bireyselde gümüş madalya alan Japon Takaharu Furukawa ile karşılaşan dünya 4 numarası milli okçu, müsabakaya iyi başladı ve ilk seti 2-0 aldı. İkinci seti de önde bitiren milli okçu, durumu 4-0'a getirdi.

Üçüncü sette iki sporcu da iyi atışlar yaptı. 29-29 biten set sonucunda Mete 5-1 üstünlük kurdu. Maçı kazanması için 1 puana ihtiyacı olan Mete, 4. sete üst üste 2 kez 10 atarak başladı. Finale çıkması için son atışında 9 puan alması gereken Mete, 8 atınca seti kaybetti ve durum 5-3'e geldi.

Beşinci sette konsantrasyonunu koruyan Mete, 3 atışında da 10 puanı buldu. Seti 2-0 alan milli sporcu, maçı da 7-3 kazandı ve finale çıktı.

Mete, finalde İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 10.45'te başlayacak. (AA)

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