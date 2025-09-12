Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ödüllere doymuyor! Bu kez de İtalya'da ayın oyuncusu seçildi...

Türkiye Milli Takımının yeni jenerasyonunun parlayan isimlerinden olan Kenan Yıldız, İtalya’da tozu dumana katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın öne çıkan isimlerinden olan Milli oyuncu, bu sezona da fırtına gibi girdi ve performansını ödül alarak taçlandırdı.

AÇIKLAMA GELDİ!

Serie A resmi hesabından yapılan açıklamada, “Taraftar oylaması, Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'a sezonun ilk Ayın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Parma'ya karşı açılış maçında yaptığı iki asist, Yıldız'ın teknik yeteneğini ve klasını sergiler vaziyetteydi. Henüz 20 yaşındayken Juventus için 10 numaralı formayı giymek sadece büyük bir sorumluluk değil, aynı zamanda kulüp tarafından Yıldız'ın karizmasının, olgunluğunun ve olağanüstü potansiyelinin de tescillenmesi demek. Yıldız bugün taraftarları nasıl heyecanlandıracağını bilen yeni nesil oyuncuların sembol isimlerinden biri.” ifadeleri yer aldı.

AYIN FUTBOLCUSU OLDU

Seria A'da 2025 sezonu Ağustos ayı itibariyle Juventus formasıyla iki maçta iki galibiyet alan genç oyuncu Parma ile oynanan karşılaşmada 2 asist yaparak göz doldururken, performansıyla İtalya'da ayın futbolcusu ödülünü kazandı.

GOLDEN BOY WEB ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Geçen yıl dünyanın en başarılı genç futbolcularına verilen Golden Boy Web ödülünü kazanan Kenan, aynı zamanda 19 yıl, 136 gün ile Juventus tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu unvanını da ele geçirmişti.