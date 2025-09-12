SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ödüllere doymuyor! Bu kez de İtalya'da ayın oyuncusu seçildi...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Milli oyuncumuz Kenan Yıldız genç yaşına rağmen kariyerine bir ödül daha ekledi. Kenan Yıldız kariyerinde ilk kez ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ödüllere doymuyor! Bu kez de İtalya'da ayın oyuncusu seçildi...
Burak Kavuncu
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye Milli Takımının yeni jenerasyonunun parlayan isimlerinden olan Kenan Yıldız, İtalya’da tozu dumana katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın öne çıkan isimlerinden olan Milli oyuncu, bu sezona da fırtına gibi girdi ve performansını ödül alarak taçlandırdı.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ödüllere doymuyor! Bu kez de İtalya da ayın oyuncusu seçildi... 1

AÇIKLAMA GELDİ!

Serie A resmi hesabından yapılan açıklamada, “Taraftar oylaması, Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'a sezonun ilk Ayın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Parma'ya karşı açılış maçında yaptığı iki asist, Yıldız'ın teknik yeteneğini ve klasını sergiler vaziyetteydi. Henüz 20 yaşındayken Juventus için 10 numaralı formayı giymek sadece büyük bir sorumluluk değil, aynı zamanda kulüp tarafından Yıldız'ın karizmasının, olgunluğunun ve olağanüstü potansiyelinin de tescillenmesi demek. Yıldız bugün taraftarları nasıl heyecanlandıracağını bilen yeni nesil oyuncuların sembol isimlerinden biri.” ifadeleri yer aldı.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ödüllere doymuyor! Bu kez de İtalya da ayın oyuncusu seçildi... 2

AYIN FUTBOLCUSU OLDU

Seria A'da 2025 sezonu Ağustos ayı itibariyle Juventus formasıyla iki maçta iki galibiyet alan genç oyuncu Parma ile oynanan karşılaşmada 2 asist yaparak göz doldururken, performansıyla İtalya'da ayın futbolcusu ödülünü kazandı.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ödüllere doymuyor! Bu kez de İtalya da ayın oyuncusu seçildi... 3

GOLDEN BOY WEB ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Geçen yıl dünyanın en başarılı genç futbolcularına verilen Golden Boy Web ödülünü kazanan Kenan, aynı zamanda 19 yıl, 136 gün ile Juventus tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu unvanını da ele geçirmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...
Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...
Anahtar Kelimeler:
transfer Juventus son dakika ödül Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...

İtalya onu konuşuyor! Kenan Yıldız ödüle doymuyor...

İtalya onu konuşuyor! Kenan Yıldız ödüle doymuyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.