YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor

Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor

30.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli para badmintoncu Tuğçe Çelik, Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor

Para Badminton Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcu Tuğçe Çelik, madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, kasım ayında Japonya'da düzenlenecek Para Badminton Dünya Şampiyonası'na katılacak Türk Milli Takımı'nda yer alan Tuğçe Çelik'i antrenman yaptığı Kastamonu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda ziyaret etti.

Tuğçe ve antrenman yapan diğer sporculara başarılar dileyen Asrak ve Bahçacıoğlu, sporculara baklava ikram etti.

Asrak, burada yaptığı konuşmada, Tuğçe Çelik'in önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Tuğçe'nin kısa bir süre sonra Dünya Şampiyonasına gideceğini belirten Asrak, "Mili takımda 5 sporcumuz var, onlardan biri de Tuğçe kızımız. Tuğçe'ye hem Dünya Şampiyonası'nda hem de bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz. Bizim asıl amacımız olimpiyatlar. Dünya ve Avrupa şampiyonasında elde edeceği başarılar olimpiyatlara uzanan yolda önünü açacaktır. Güzel bir rol model olacağına inanıyoruz." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Zafer Şahin ise Ayhan Baydil ile Tuğçe'nin antrenörlüğü yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tuğçe Çelik, Kastamonu'muzun parlayan yıldızlarından biri. Yaklaşık üç hafta sonra Konya'da düzenlenecek milli takım kampına katılacak. İki haftalık kampın ardından 1-6 Kasım tarihlerinde Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak. Burada hedef derece. Bu şampiyonanın hemen ardından Avrupa Şampiyonası olacak. Bir yandan da onun hazırlıklarını sürdüreceğiz. Bizim ana hedefimiz 2 yıl sonra yapılacak Paralimpik Olimpiyatları'na katılıp orada derece yapmak."

Tuğçe Çelik ise 11. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "7 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Benim için çok heyecan verici bir turnuva olacak. Çok yoğun antrenman temposunda çalışıyoruz. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Amacım dünya şampiyonasında derece yapmak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyorTürkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor
Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Badminton

Kastamonu Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:33
Öğle
12:40
İkindi
15:58
Akşam
18:37
Yatsı
19:57
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.