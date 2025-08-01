SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Milli para masa tenisi sporcularından Kazakistan'da 5'i altın 8 madalya

Milli para masa tenisi sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen ITTF Dünya Para Challenger Turnuvası'nda tekler kategorisinde 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Milli para masa tenisi sporcularından Kazakistan'da 5'i altın 8 madalya
Berker İşleyen

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Astana'da devam eden ITTF Dünya Para Challenger Turnuvası'nda tekler kategorisi müsabakaları tamamlandı.

Organizasyonda mücadele eden milli sporcular, tüm kategorilerde madalya kazanmayı başardı.

Turnuvada milli sporculardan Ali Öztürk, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergiz Altıntaş ve Neslihan Kavas altın madalyanın sahibi olurken, Abdullah Öztürk ve Hatice Duman gümüş madalya, İrem Oluk da bronz madalya elde etti.

Organizasyon, 3 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nuno Da Costa: "İlk golümü attığım için mutluyum"Nuno Da Costa: "İlk golümü attığım için mutluyum"
Formula 1'de sıradaki durak MacaristanFormula 1'de sıradaki durak Macaristan
Anahtar Kelimeler:
Masa Tenisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çileden çıktı! Çektiği videoyla Sedat Peker'e seslendi

Çileden çıktı! Çektiği videoyla Sedat Peker'e seslendi

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Ali Koç'un uçağı o adaya indi, taraftar heyecanlandı! İşte o adada tatil yapan dünya yıldızı

Ederson transferinde olanlar oldu! Sarı-Kırmızılılar masadan kalktı... İşte sebebi

Ederson transferinde olanlar oldu! Sarı-Kırmızılılar masadan kalktı... İşte sebebi

Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Büyük eleştiri: Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Büyük eleştiri: Sergen Yalçın sesleri

Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.