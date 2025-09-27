SPOR

Milli yüzücü Defne Kurt dünyanın gündeminde! 7 günde 5 altın madalya kazandı…

Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde mücadele eden Defne Kurt, 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Milli para yüzücü Defne Kurt'tan 5. dünya şampiyonluğu geldi. Singapur'daki organizasyonun son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde şampiyon olan milli sporcu, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın madalyayla tamamlayarak tarihi başarıya imza attı.

Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalya kazandı. Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalindeki 1.06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

TÜRK SPOR TARİHİNDE BİR İLK!

Singapur'daki organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

7 GÜNDE 5 ALTIN MADALYA

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medyada yaptığı paylaşımla milli para yüzücü Defne Kurt’u başarısından dolayı tebrik etti. Bakan Bak, “Defne tarih yazmaya devam ediyor. 7 günde 5 altın madalya. Seninle gurur duyuyoruz kızım” ifadelerinde bulundu.

