Milli parkta yerleri drone ile belirlenen dağ keçilerine yem bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Aladağlar Milli Parkı'nda drone ile yerleri tespit edilen dağ keçilerine yiyecek bırakıldı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yiyecek bulabilmek için Aladağlar'ın eteklerine inen dağ keçileri, bölgedeki sert kış koşulları nedeniyle yaban hayatına yem bırakmak için çalışma yürüten belediye görevlilerini fark edince sarp kayalıklara tırmandı.

Görevliler, yiyecekleri bırakacakları alanı belirlemek için drone kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar, av koruma ve jandarma ekipleriyle bölgeye giderek olumsuz hava koşullarına rağmen yemleme çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Yahyalı'nın tabiatla iç içe önemli bir turizm beldesi olduğunu vurguladı.

Yaban hayatının çok ihtiyaç duyduğu yiyecek sıkıntısını gidermek için alanda olduklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Yemleme çalışmalarına katılan kurumlarımızın yetkililerine teşekkür ediyorum. Yaban hayvanlarını korumak, kollamak zorundayız. Burada yaşayan yaban hayvanlarının arasında dağ keçileri ve geyikler de bulunuyor. Drone ile onları tespit ettik. Onlar ve diğer yaban hayvanları için doğaya yem bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

