YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Milli parkta yerleri drone ile belirlenen dağ keçilerine yem bırakıldı

Milli parkta yerleri drone ile belirlenen dağ keçilerine yem bırakıldı

26.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli parkta yerleri drone ile belirlenen dağ keçilerine yem bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Aladağlar Milli Parkı'nda drone ile yerleri tespit edilen dağ keçilerine yiyecek bırakıldı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yiyecek bulabilmek için Aladağlar'ın eteklerine inen dağ keçileri, bölgedeki sert kış koşulları nedeniyle yaban hayatına yem bırakmak için çalışma yürüten belediye görevlilerini fark edince sarp kayalıklara tırmandı.

Görevliler, yiyecekleri bırakacakları alanı belirlemek için drone kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar, av koruma ve jandarma ekipleriyle bölgeye giderek olumsuz hava koşullarına rağmen yemleme çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Yahyalı'nın tabiatla iç içe önemli bir turizm beldesi olduğunu vurguladı.

Yaban hayatının çok ihtiyaç duyduğu yiyecek sıkıntısını gidermek için alanda olduklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Yemleme çalışmalarına katılan kurumlarımızın yetkililerine teşekkür ediyorum. Yaban hayvanlarını korumak, kollamak zorundayız. Burada yaşayan yaban hayvanlarının arasında dağ keçileri ve geyikler de bulunuyor. Drone ile onları tespit ettik. Onlar ve diğer yaban hayvanları için doğaya yem bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:CHP'li Torun "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
12:55
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Çarşamba

Aslı Ünlüel Eczanesi
Melikgazi
Genç Eczanesi
Kocasinan
Hale Eczanesi
Kocasinan
Türkyar Eczanesi
Melikgazi
Vitamin Eczanesi
Kocasinan
Candan Eczanesi
Melikgazi
Değer Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.