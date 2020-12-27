YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yılı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yılı

ANKARA HABERLERİ  | 27.12.2020 13:05 | Son Güncelleme

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yılı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Tarihe derin iz bırakan meslek büyüğümüz Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Eroğlu, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yılı ve 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milletinin bağımsızlığına, yurduna, bayrağına ve inançlarına bağlılığını, eşine az rastlanır bir şekilde mısralara döktüğüne dikkati çeken Eroğlu, şairin, vicdani hassasiyeti yüksek bir aydın, ilkeli bir ahlak adamı ve idealist bir dava insanı olduğunu vurguladı.

Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy'un, Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebinde adını taşıyan veteriner fakültesinden mezun olduğunu hatırlatarak, "Vefatının 84. yılında istiklal ve istikbal şairimiz, tarihe derin iz bırakan meslek büyüğümüz Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM'de tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesinin önemine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"2021 boyunca düzenlenecek özel etkinliklerle İstiklal Marşı'nın anlam ve öneminin hatırlanması, Mehmet Akif Ersoy'un ve kurtuluş mücadelemizde görev alarak bu toprakları bize vatan kılan şehit ve gazilerimizin yad edilmesi açısından çok büyük anlam ifade etmektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:32
Sabah
08:02
Öğle
12:55
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:02

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Altınışık Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Emek Şifa Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Hattuşa Güliz Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.