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Milli Savunma Bakanı Akar için geçmiş olsun mesajları

06.02.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar için geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kovid-19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kovid testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli Bakanım, Rabbim, Şafi ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim, her tür hastalıktan ve kötülükten sizi korusun... Amin. Hepimizin duası sizinledir." paylaşımını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kovid 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın Covid-19 testi, şahsen de açıkladığı gibi pozitif çıkmıştır. Hafif belirtiler dışında, sağlık durumunda bir sorun yoktur. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyorum." paylaşımını yaptı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kıymetli paşamız-bakanımız Sayın Hulusi Akar Bey'e, şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da mesajında, Akar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz." mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a Allah'tan acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle Sayın Bakanım." paylaşımını yaptı.

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