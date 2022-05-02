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Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de bayramlaşma programında konuştu:

02.05.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz"

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası ve inşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz." dedi.

Şanlıurfa'daki programının ardından Kayseri'ye geçen ve valilik tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Akar, il protokolünün Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Beraberindeki TSK komuta kademesi ile Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Taktik Komuta Merkezi'nde yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde görevli birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Akar, "Faaliyetlerle alakalı bilgi aldık, bu bilgilere istinaden yeni talimatlar verdik. Arkadaşlarımızın yüksek bir moral, motivasyonla vatan, millet için, 'ölürsek şehit kalırsak gazi' anlayışıyla, terörle yoğun bir mücadele içinde olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Şanlı tarihimize, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihine yaraşır bir şekilde terörle mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Bizim tek hedefimiz teröristler"

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla devam ettiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bizim tek hedefimiz teröristler. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Irak’ın, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı, onların hak ve hukukuna saygılı bir şekilde en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle, 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan terör belasından kurtulacağız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda aslan payı şehitlerimize ait. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Yaralılarımız var, onlara da acil şifalar diliyorum."

Bakan Akar, sözlerinin sonunda tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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