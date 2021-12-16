YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri'de konuştu:

Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri'de konuştu:

16.12.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Egemenliğimiz, bağımsızlığımız için gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde" - "(Kayseri'de 5 yıl önceki terör saldırısı) 17 Aralık'ta alçak saldırı sonucunda hayatını kaybeden askerlerimizin özellikle tek birinde silah yoktu. Bu, terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için başlı başına bir örnek. Silahsız insanlara karşı alçak bir saldırı gerçekleştirdiler. 15 askerimizi haince katlettiler"

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyonel döneminin yaşandığını belirterek, hudutlarını en yoğun tedbirlerle korunduğunu söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu ile Kayseri'ye gelen Akar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yaptığı konuşmada, bundan 5 yıl önce 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çok üzücü bir durumun yaşandığını anımsattı.

O dönem Genelkurmay Başkanı sıfatı ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın sevk ve yönetimi için komutanlarla birlikte ciddi çalışmalar yürüttükleri esnada, sabah saatlerinde çok acı bir haber aldıklarını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Kayseri'de bir patlama olduğunu, 15 askerimizin şehit olduğunu, çok sayıda yaralı olduğunu gördük ve hemen buraya geldik. Terör örgütü PKK, alçak saldırılarının en adi örneklerinden birini orada işlemişti. Bu bizim faaliyetlerimizi hiçbir şekilde aksatmadı. Bilakis yapmakta olduğumuz terörle mücadeleyi daha da artan bir şiddet, tempoda sürdürmemize vesile oldu. Mücadelemiz devam ediyor. Bu olayda, 17 Aralık'ta alçak saldırı sonucunda hayatını kaybeden askerlerimizin özellikle tek birinde silah yoktu. Bu, terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için başlı başına bir örnek. Silahsız insanlara karşı alçak bir saldırı gerçekleştirdiler. 15 askerimizi haince katlettiler."

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt içinde ve sınır ötesinde hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeşlerinin hak ve menfaatlerini kollamak ve korumak için gece-gündüz, dağ-bayır ve yaz-kış demeden, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı ile mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Akar, "Egemenliğimiz, bağımsızlığımız için gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde." dedi.

Ulaşımdaki hizmetlerinden dolayı Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür eden Akar, yapılan eserlerin Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
GÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildiGÜNCELLEME - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Aralık Perşembe

İmsak
06:14
Sabah
07:42
Öğle
12:39
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Perşembe

Esen Eczanesi
Kocasinan
Özden Eczanesi
Kocasinan
Özkan Eczanesi
Melikgazi
Stad Eczanesi
Melikgazi
Yangın Eczanesi
Kocasinan
Arzu Eczanesi
Kocasinan
İpek Birer Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya’da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.