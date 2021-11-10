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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 10 Kasım mesajı:

10.11.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk, sadece Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biridir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından olduğunu ifade etti.

Akar, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, ilkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında ve yüreğinde yaşayan, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılında rahmet ve minnetle yad etti. Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Asil milletin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğine inanan, millete önderlik ederek 'Ya istiklal ya ölüm' ilkesi ile başlattığı Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk, sadece Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biridir. Atatürk, kurduğu Cumhuriyetle birlikte ülkemizi ve milletimizi her alanda çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için köklü, emsalsiz değişiklikler gerçekleştirmiş, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilim üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni asil milletimize miras bırakmıştır. Bizler de Ata'mızdan emanet aldığımız bağımsızlık mücadelemizin, milli birliğimizin ve çağdaşlık yolunda atılan adımların simgesi olan Cumhuriyetimizi, yüzüncü yaşına yaklaşırken geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz demeden, yılmadan yorulmadan var gücümüzle gayret sarf ediyoruz."

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en yoğun operasyonlarının yapıldığı bu dönemde, başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatana, mavi vatana, semalara ve 84 milyon vatandaşın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Akar, karada, denizde ve havada Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun azim ve kararlılıkla koruduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin, atalarından aldığı ilhamla dünyanın birçok coğrafyasında barışa ve istikrara katkı sunduğunu kaydeden Akar, "Onun kurduğu ve bugün bölgesel ve küresel anlamda etkin bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti, köklü tarihi, dinamik nüfusu, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla ilelebet payidar kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz Atatürk, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

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