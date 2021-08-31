YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

31.08.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler için tören yapıldı.

Okulun yerleşkesinde, 18'i denizci 1015 astsubay çavuş için gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajı okundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin yaklaşık iki yıldır devam ettiğini hatırlattı.

Bu süreçte eğitim öğretim vermeyi sürdürdüklerini belirten Afyoncu, mezunlara görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, dönem birincisi Astsubay Çavuş Ziya Selçuk Ceran'a diplomasını verdi. Dereceye giren diğer öğrenciler de diplomalarını aldı.

Okulun sancağının devir teslim töreni sonrası mezunlar, Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Marşı'nı söyledi.

Programın ardından mezunlar, aileleriyle buluştu.

Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Tayfun Türkoğlu, Meslek Yüksekokulu Komutanı Topçu Albay Yüksel Kolcu ve askeri yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldıBalıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:29
Öğle
13:14
İkindi
16:54
Akşam
19:49
Yatsı
21:12

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Gezer Eczanesi
Merkez
Kıral Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Nazar Eczanesi
Bandirma
Merve Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.