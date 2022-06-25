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  4. Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz dünya şampiyonluğuna yelken açmak için çalışıyor:

Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz dünya şampiyonluğuna yelken açmak için çalışıyor:

25.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şampiyonluk için bazen 8 saat denizde çalışma yaptım" - "Şampiyonada ülkemizin bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yelkende yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılar elde eden Tekirdağlı milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz (14) Türkiye'de düzenlenecek Optimist Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü milli sporcusu Kurnaz, Muğla'da 27 Haziran-7 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada optimist sınıfında Türkiye'yi temsil edecek.

Kurnaz, Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefi doğrultusunda denizde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada birincilik kürsüsünde olmak istediğini söyledi.

Emeklerinin karşılığı almak istediğini ifade eden Kurnaz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Asya Şampiyonası'nda takımımızla birlikte şampiyon olmuştuk. Şimdi de önümüzde yeni bir şampiyona var. Orada da gözümüzü şampiyonluğa diktik. Hem kendi kulübümde hem de milli takımda çok sıkı şekilde çalışmalar yaptım. Sürekli milli takımda yer aldım ve güzel dereceler elde ettim. Şampiyonluk için bazen 8 saat denizde çalışma yaptım. Şampiyonada ülkemizin bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."

- "Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandı"

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de sporcusunun şampiyonadan güzel dereceyle dönerek hem Türkiye’yi hem de Tekirdağ'ı gururlandıracağını dile getirdi.

Uzel, dünya şampiyonasın zorlu geçeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kurnaz bu sene Türkiye'de gerçekleşen dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Kutsal'dan beklentimiz büyük çünkü bir yıl önce Asya şampiyonasına katıldı. Orada Asya takım şampiyonluğunu kazandılar. Kıta şampiyonasından sonra şimdi gözümüzü dünya şampiyonasına diktik. Şimdiye kadar çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandı. Yarışa çok az kaldı hepimiz heyecanlıyız. Şampiyonada bayrağımızı göndere çekip, güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz."

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