Milli sporcu Şahika Ercümen, Halfeti'de "Sıfır Atık Dalışı" gerçekleştirdi

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında, büyük bölümü Birecik Barajı suları altında kalan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "Sıfır Atık Dalışı" gerçekleştirdi.

UNDP Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen Şahika Ercümen, dalış öncesi Halfeti Halk Eğitim Merkezine ait duba sergi alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kalplerinin İzmirli depremzedelerle birlikte olduğunu, böyle günlerde gücünü gösteren, özünde yardımlaşma olan bir ülkeye sahip olduklarını söyledi.

Ülke olarak bu zor günlerin atlatılacağını ve yaraların hep birlikte sarılacağını ifade eden Ercümen, "Nefesimi bugün özellikle İzmir için tutmak istiyorum. Onlara ithaf etmek istiyorum. Doğudan batıya küçücük de olsa onlara nefes olmak istiyorum." dedi.

Ercümen, hem Türkiye'de hem dünyada farkındalık oluşturmak için dalış gerçekleştireceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Çünkü benim son yıllarda en çok karşılaştığım şey, suyun altındaki atıklar ve çöpler. Etkilenen bir doğa, artık nefes alamayacak hale geldiğimiz bir gezegen ve beraberinde ekonomimizin de bundan çok etkilendiğini görüyoruz. Geri dönüşüm imkanlarını kullanmadığımız için çok büyük ekonomik kayıplar yaşadığımız bir gidişattayız. Sudaki Yaşam Savunucusu olarak bu görevi yapmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Çünkü benim yaşamımdaki en önemli amaçlarıdan birisi sadece ülkemizi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak değil, bunun yanında daha yaşanabilir bir gezegen, daha doğaya saygılı bir küresel bakış açısını ilerletmek. Dolayısıyla bugün yapacağımız dalış da bu anlamda farkındalık oluşturmak için çok kıymetli. Bazen sesiniz suyun altında daha iyi çıkıyor. Orada büyük bir sessizlik hakim ama bazen mesajlarınız daha doğru ulaşıyor. Umarım yerine ulaşır."