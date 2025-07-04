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Milli sporcu Zeynep Sönmez Wimbledon'da çiftler kategorisindeki 2. tur maçını kaybederek elendi!

TÜRK kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda elendi.

Milli sporcu Zeynep Sönmez Wimbledon'da çiftler kategorisindeki 2. tur maçını kaybederek elendi!

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’da çiftler üçüncü tur karşılaşmasında Zeynep Sönmez ve Rus Polina Kudermetova, 2 numaralı seri başı Erin Routliffe - Gabriela Dabrowski çiftiyle karşı karşıya geldi. 1 saat 13 dakika süren mücadelede Zeynep ve Kudermetova çifti, 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenilerek Wimbledon’a ikinci turda veda etti.

Routliffe - Dabrowski ikilisi, Irina Hromaçeva - Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc - Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

ALEKSANDROVA İLE ÜÇÜNCÜ TUR MAÇI!

Milli sporcu Zeynep Sönmez Wimbledon da çiftler kategorisindeki 2. tur maçını kaybederek elendi! 1

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, dünya 18 numarası Aleksandrova ile 5 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Wimbledon Tenis Turnuvası
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