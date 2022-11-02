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''Milli stoper Fenerbahçe'de!'' İtalyanlar Kaan Ayhan transferini son dakika olarak duyurdu!

02.11.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de savunmaya katkı yapmak isteyen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda Kaan Ayhan transferi için girişimler başladı. Sezon başında Beşiktaş'ın ilgilendiği fakat yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçtiği milli stoper için İtalyanlar Fenerbahçe'nin Sassuolo kulübüyle anlaşma sağladığını yazdı.

''Milli stoper Fenerbahçe'de!'' İtalyanlar Kaan Ayhan transferini son dakika olarak duyurdu!
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Fenerbahçe'de devre arası harekatı başladı. Beşiktaş'ın çok isteyip alamadığı Kaan Ayhan ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerin devre arasında bu transfer açıklayacağı öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ısrarı üzerine stoper mevkisi için planlamalar başladı. Savunmaya yerli bir oyuncu almak isteyen sarı-lacivertliler, Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

6 MİLYON EURO'YA İŞ TAMAM

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İtalya basınında yer alan habere göre; Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi'nin 'Gidebilir' raporunu verdiği Kaan Ayhan için İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Sassuolo, bu transfer için Fenerbahçe ile 6 milyon euro satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama için el sıkıştı. Transferin 1 Ocak'ta açıklanacağı vurgulandı.


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