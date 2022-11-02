''Milli stoper Fenerbahçe'de!'' İtalyanlar Kaan Ayhan transferini son dakika olarak duyurdu!

Fenerbahçe'de devre arası harekatı başladı. Beşiktaş'ın çok isteyip alamadığı Kaan Ayhan ile anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerin devre arasında bu transfer açıklayacağı öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ısrarı üzerine stoper mevkisi için planlamalar başladı. Savunmaya yerli bir oyuncu almak isteyen sarı-lacivertliler, Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

6 MİLYON EURO'YA İŞ TAMAM

İtalya basınında yer alan habere göre; Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi'nin 'Gidebilir' raporunu verdiği Kaan Ayhan için İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Sassuolo, bu transfer için Fenerbahçe ile 6 milyon euro satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama için el sıkıştı. Transferin 1 Ocak'ta açıklanacağı vurgulandı.



