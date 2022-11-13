Milli Takım'da Emre Mor şoku! Kadrodan çıkarıldı...

Emre Mor, A Milli Takım’ın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı aday kadrodan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolcumuz Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı” ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcu, Fenerbahçe’nin Giresunspor ile oynadığı müsabakada 78. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Ay-yıldızlılar, 16 Kasım’da Diyarbakır’da İskoçya, 19 Kasım’da ise Gaziantep’te Çekya ile karşılaşacak.



