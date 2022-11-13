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Milli Takım'da Emre Mor şoku! Kadrodan çıkarıldı...

13.11.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’de forma giyen Emre Mor’un sağ ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Milli Takım'da Emre Mor şoku! Kadrodan çıkarıldı...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Emre Mor, A Milli Takım’ın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı aday kadrodan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolcumuz Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı” ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcu, Fenerbahçe’nin Giresunspor ile oynadığı müsabakada 78. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Ay-yıldızlılar, 16 Kasım’da Diyarbakır’da İskoçya, 19 Kasım’da ise Gaziantep’te Çekya ile karşılaşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Türkiye Milli Futbol Takımı

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