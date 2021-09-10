Milli Takım'da Okan Buruk dönemi

Federasyon Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra, Okan Buruk ile görüşmelere başladı.

47 yaşındaki teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir'e tarihinin ilk şampiyonluğuna taşımıştı.

A Milli Takım'da 2 yıllık Şenol Güneş dönemi, dünya kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından bugün sona erdi.

Ay Yıldızlılar eleme grubundaki son 4 maçını ekim ve kasım aylarında oynayacak.

BAŞAKŞEHİR İLE TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve Boz Baykuşları 2019-20'de şampiyon yaparak tarihe geçen Buruk geçen sezon görevden ayrılmıştı. Bu süreçte gelen teklifleri geri çeviren 47 yaşındaki çalıştırıcıya son olarak Göztepe ve Alanyaspor da teklif götürmüştü. Okan Buruk ayrıca 2017-18 sezonunda da Akhisar Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2013-14 Elazığspor: 33 maç / 1.24 ort. puan

2014-15 Gaziantepspor: 42 maç / 1.29 ort. puan

2015-16 Sivasspor: 11 maç / 0.73 ort. puan

2016-17 Göztepe: 33 maç / 1.58 ort. puan

2017-18 Akhisar Bld.: 53 maç / 1.51 ort. puan

2018-19 Ç.Rizespor: 32 maç / 1.41 ort. puan

2019-21 Başakşehir: 76 maç / 1.62 ort. puan (NTV Spor)



