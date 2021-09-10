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Milli Takım'da Okan Buruk dönemi

10.09.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlüğe Okan Buruk getirildi. TFF ile Okan Buruk arasında anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Milli Takım'da Okan Buruk dönemi

Federasyon Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra, Okan Buruk ile görüşmelere başladı.

47 yaşındaki teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir'e tarihinin ilk şampiyonluğuna taşımıştı.

A Milli Takım'da 2 yıllık Şenol Güneş dönemi, dünya kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından bugün sona erdi.

Ay Yıldızlılar eleme grubundaki son 4 maçını ekim ve kasım aylarında oynayacak.

BAŞAKŞEHİR İLE TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve Boz Baykuşları 2019-20'de şampiyon yaparak tarihe geçen Buruk geçen sezon görevden ayrılmıştı. Bu süreçte gelen teklifleri geri çeviren 47 yaşındaki çalıştırıcıya son olarak Göztepe ve Alanyaspor da teklif götürmüştü. Okan Buruk ayrıca 2017-18 sezonunda da Akhisar Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2013-14 Elazığspor: 33 maç / 1.24 ort. puan
2014-15 Gaziantepspor: 42 maç / 1.29 ort. puan
2015-16 Sivasspor: 11 maç / 0.73 ort. puan
2016-17 Göztepe: 33 maç / 1.58 ort. puan
2017-18 Akhisar Bld.: 53 maç / 1.51 ort. puan
2018-19 Ç.Rizespor: 32 maç / 1.41 ort. puan
2019-21 Başakşehir: 76 maç / 1.62 ort. puan (NTV Spor)


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Okan Buruk Türkiye Milli Futbol Takımı
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