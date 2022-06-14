Milli Takım'ın hiç şakası yok! Litvanya'yı da 2-0 mağlup ettik... "Bize gol atabilene puan verin''

Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleye taraftarlarımızın ilgisi büyüktü. Kapalı gişe oynanan mücadelenin her dakikası heyecana sahne oldu. Rakibimize büyük üstünlük kurduğumuz maçı 2-0 kazanarak oynadığımız 4 maçta 4. galibiyete ulaşmış olduk.

HAKEM TEREDDÜT ETTİ AMA GOLÜ VERDİ

Cengiz Ünder'in sağ kanatta kullandığı kornerde topu Litvanya savunması uzaklaştırdı. Bir kez daha topu kontrol eden Cengiz, ceza sahasına ortasını yaptı, iyi yükselen Kaan Ayhan kafa vuruşunu yaptı. Bartkus'un müdahalesi yeterli olmadı ve çizgiyi geçen top sonrası Milli Takımımız 1-0 öne geçti.

PENALTIDAN 2-0 OLDU

Hızlı gelişen Milli Takım atağında topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasında Armanavicius'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ay Yıldızlı oyuncular penaltı beklerken Fransız hakem Frappart oyunu devam ettirdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen ve penaltı noktasını gösteren Frappart, Armanavicius'a sarı kart gösterdi.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı, 72. milli maçındaki 16. golünü attı.

CENGİZ PENALTIYI KAÇIRDI

Yunus Akgün'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, ceza sahasına girdi ve Milasius'un müdahalesiyle yerde kaldı, Frappart tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, kaleci Bartkus'u geçemedi ve farkı 3'e çıkarma şansını kullanamadı ve maç 2-0 üstünlüğümüzle sona erdi.

ALTAY BAYINDIR İLK KEZ KALEDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynanan Lüksemburg maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Lüksemburg deplasmanında görev yapan kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Doğukan Sinik, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'nün yerine Altay Bayındır, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun şans buldu. Milli fil bekçisi Altay Bayındır, Uluslar C Ligi maçlarında ilk kez forma giydi.

32. STAT GÖZTEPE OLDU

Göztepe’nin maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye'de maça çıktığı 32’nci stat oldu. Litvanya maçına kadar 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı İzmir'deki son maçını Atatürk Stadı'nda 11 Şubat 2009'da Fildişi Sahili ile yapmıştı.

MAÇA ÇOK GEÇ GELDİLER

UEFA Uluslar C Ligi'nde geçen maçta Faroe Adaları'na konuk olan Litvanya, olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye seyahatini zor da olsa gerçekleştirdi. Litvanya Milli Takımı'nı taşıyan uçak bugün 16.15'te Adnan Menderes Havalimanı’na indi.

MAÇ KAPALI GİŞE OYNANDI

İzmirli futbolseverler Gürsel Aksel Stadı’nda ay-yıldızlı ekibimizi yalnız bırakmadı. Milli maça hasret kalan İzmirliler stadı doldurdu. Dağıtılan Türk bayraklarıyla da görsel şov düzenlendi.



