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Milli takım kaçıncı sırada yer alıyor? Dünya Kupası Türkiye kaçıncı sırada?

14.11.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Takımın kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 'Milli Takım Play-Off'a nasıl kalır?' sorusu bu süreçte sıkça sorgulanıyor. Peki ilgiyle takip edilen FIFA Dünya Kupası maçları sonrası Milli takım kaçıncı sırada yer alıyor? Dünya Kupası Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...

Milli takım kaçıncı sırada yer alıyor? Dünya Kupası Türkiye kaçıncı sırada?

Futbolseverler ve vatandaşlar Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu araştırmaya koyuldu. Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 yenmesinden sonra Dünya Kupası'na nasıl gideceği merak ediliyor. Peki Milli takım kaçıncı sırada yer alıyor?

MİLLİ TAKIM KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bulunan A Milli Takımımız, 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0'la mağlup etti. Stefan Kuntz yönetimindeki Milli Takım, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasının sonrasında Vikingler'i averajla solladı . Milli Takım böylece 2. sıraya yerleşti.

Hollanda, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve gruptan lider çıkmayı garantileme fırsatını kullanamamış oldu. Şimdi ise futbolseverler Salı gününü beklemeye koyuldu. Ay Yıldızlı takım, Karadağ deplasmanına gidecek. Hollanda ile Norveç ise kader maçına çıkmış olacak.

A Milli Takım'da hedef bu defa Karadağ maçında sıralamadaki avantajı kullanıp deplasmandan zaferle dönmek olacak.

G GRUBU PUAN DURUMU

1- Hollanda / 20 puan (+23 averaj)
2- Türkiye / 18 puan (+10 averaj)
3- Norveç / 18 puan (+9 averaj)
4- Karadağ / 12 puan (0 averaj)
5- Letonya / 5 puan (-5 averaj)
6- Cebelitarık / 0 puan (-37 averaj)


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Milli takımın puan durumu nasıl?Milli takımın puan durumu nasıl?
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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