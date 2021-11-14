Milli takım kaçıncı sırada yer alıyor? Dünya Kupası Türkiye kaçıncı sırada?

Futbolseverler ve vatandaşlar Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu araştırmaya koyuldu. Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 yenmesinden sonra Dünya Kupası'na nasıl gideceği merak ediliyor. Peki Milli takım kaçıncı sırada yer alıyor?

MİLLİ TAKIM KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bulunan A Milli Takımımız, 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0'la mağlup etti. Stefan Kuntz yönetimindeki Milli Takım, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasının sonrasında Vikingler'i averajla solladı . Milli Takım böylece 2. sıraya yerleşti.

Hollanda, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve gruptan lider çıkmayı garantileme fırsatını kullanamamış oldu. Şimdi ise futbolseverler Salı gününü beklemeye koyuldu. Ay Yıldızlı takım, Karadağ deplasmanına gidecek. Hollanda ile Norveç ise kader maçına çıkmış olacak.

A Milli Takım'da hedef bu defa Karadağ maçında sıralamadaki avantajı kullanıp deplasmandan zaferle dönmek olacak.

G GRUBU PUAN DURUMU

1- Hollanda / 20 puan (+23 averaj)

2- Türkiye / 18 puan (+10 averaj)

3- Norveç / 18 puan (+9 averaj)

4- Karadağ / 12 puan (0 averaj)

5- Letonya / 5 puan (-5 averaj)

6- Cebelitarık / 0 puan (-37 averaj)



