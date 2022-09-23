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Milli Takım kadrosunda değişiklik! Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder...

23.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF; Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok'un A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Milli Takım kadrosunda değişiklik! Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder...

TFF'den yapılan açıklamaya göre Milli Takım kadrosu değiştirildi.

ÇIKARILANLAR/YERİNE ALINANLAR

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Valencia'dan Cenk Özkacar, Westerlo'dan Ravil Tagir, Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok aday kadroya dahil edildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda dün akşam oynanan Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldı. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Millî Takım kampına katılacak." ifadeleri kullanıldı.

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