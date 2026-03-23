Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

SON DAKİKA: Dünya Kupası elemelerinde perşembe günü karşılaşacağımız Romanya karşılaşması öncesi Millilerimiz sürpriz bir sakatlık gelişmesiyle sarsıldı.

Burak Kavuncu
A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde Romanya karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürürken, sürpriz bir sakatlık haberiyle karşılaştı.

ŞOKE EDEN SAKATLIK!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Merih Demiral Milli Takım kampına katıldı. Oyuncunun durumu maç saatine kadar gözlemlenecek. Sakatlığı nedeniyle Romanya maçında oynama ihtimali düşük!

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF’UNDA MÜCADELE EDECEK MİLLİLERİMİZİN ADAY KADROSU AÇIKLANMIŞTI!

DÜNYA KUPASI YOLUNDA "SON DURAK" PLAY-OFF: İLK RAKİP ROMANYA!

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası’na giden yoldaki kritik rotası netleşti. Ay-Yıldızlılar, seri başı olarak girdiği kura çekiminde dev turnuvanın kapısını aralayacak o eşleşmeleri belirledi. İşte Millilerimizin kaderini belirleyecek play-off takvimi:

Milli heyecan dorukta! 26 Mart 2026 Perşembe günü seyircisinin önünde sahaya çıkacak olan "Bizim Çocuklar", bu engeli aşması durumunda Dünya Kupası bileti için final maçına çıkacak. İşte Türkiye’nin dev turnuva öncesi aşması gereken o zorlu yol haritası...

İSTANBUL'DA KARAR GÜNÜ: 26 MART!

Türkiye, play-off turunun ilk ayağında Romanya’yı ağırlayacak. 26 Mart 2026 tarihinde kendi evinde, taraftarının müthiş desteğiyle sahaya çıkacak olan Millilerimiz, komşusunu mağlup ederek adını finale yazdırmayı hedefliyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu yarı final mücadelesi, Ay-Yıldızlıların 2026 hayali için en kritik sınavı olacak.

FİNALE KALIRSAK RAKİP: SLOVAKYA YA DA KOSOVA

Milli Takımımız Romanya engelini kayıpsız geçmeyi başarırsa, Dünya Kupası yolundaki son bilet için Slovakya - Kosova eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak. 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda oynanacak bu dev finalin galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanan son 4 elit takımdan biri olma onuruna erişecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşmişti.

Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

