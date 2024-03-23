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Milli Takımda bir sakatlık daha! Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.03.2024 17:30
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2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı.

Milli Takımda bir sakatlık daha! Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin Macaristan ile oynadığı hazırlık müsabakasında sol üst uyluk adalesinden sakatlanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

İŞTE TFF'NİN O AÇIKLAMASI;

''Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.''

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