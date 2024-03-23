Milli Takımda bir sakatlık daha! Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin Macaristan ile oynadığı hazırlık müsabakasında sol üst uyluk adalesinden sakatlanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

İŞTE TFF'NİN O AÇIKLAMASI;

''Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.''





