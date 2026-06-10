Milli takımda Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası favorisini açıkladı!

Hakan Çalhanoğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda hem kariyerine hem de A Milli Takım'ın Dünya Kupası hedeflerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"AKLIMDA HEP TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK VARDI"

Almanya'da doğup büyümesine rağmen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasının kolay bir karar olmadığını belirten Çalhanoğlu, bu tercihten hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi.

Deneyimli futbolcu, "Almanya'da doğup büyüdüğüm için kolay bir adım olmadı. Aklımda hep Türkiye için oynamak vardı. Bu kararı verdikten sonra çok mutlu oldum. O hedefe ulaştığım için mutluydum." ifadelerini kullandı.

"SADECE FUTBOLCU OLARAK DEĞİL, KARAKTER OLARAK DA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ"

Milli takımın turnuvadaki hedeflerine de değinen yıldız oyuncu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurguladı.

Çalhanoğlu, "Sahaya çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da bu takımı iyi tanımalarını istiyoruz." dedi.

"KENDİMİ YAŞLI GÖRMÜYORUM"

Son dönemde yaşı ve sakatlık geçmişi üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren milli futbolcu, fiziksel durumundan memnun olduğunu belirtti.

32 yaşına girmesine rağmen kariyerinin zirvesinde olduğunu ifade eden Çalhanoğlu, "Yaşı geldi, çok sakatlanıyor diyorlar. Halbuki çok sakatlanan oyuncular var. Hâlâ en yüksek seviyede oynuyorum. Tempomuz yüksek olduğu için sakatlıklar yaşanabiliyor ama fitim. Kendimi yaşlı olarak görmüyorum." şeklinde konuştu.

"ÖNÜMDE ÇOK YILLAR VAR"

A Milli Takım kaptanlığının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten tecrübeli futbolcu, milli formayla daha uzun yıllar sahada olmayı hedeflediğini söyledi.

Çalhanoğlu, "Kaptanlık güzel bir his ama daha bitmedi. İnşallah önümde çok yıllar var. Hâlâ gencim ve milli takıma katkı vermeye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"FRANSA FAVORİ AMA NEDEN BİZ OLMAYALIM?"

Dünya Kupası'nın favorileri hakkında da görüşlerini paylaşan yıldız orta saha, en güçlü aday olarak Fransa'yı gösterdi.

Fransa'nın kadro derinliğine dikkat çeken Çalhanoğlu, "Bir tane değil, üç farklı 11 çıkarabilecek kadar güçlü oyunculara sahipler. İsimlere baktığınızda şampiyon olması gereken takım gibi görünüyor. Arjantin ve Brezilya da favoriler arasında ama neden biz olmayalım?" dedi.

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN LİDER ÇIKMAK"

Turnuva ağacını ve olası rakipleri hesaplamadıklarını belirten milli kaptan, takımın önceliğinin her zaman grubu lider tamamlamak olduğunu söyledi. Çalhanoğlu, "Rakipleri analiz ediyoruz ama şu rakip gelsin, bu rakip gelsin hesabı yapmıyoruz. Hedefimiz her zaman kazanmak ve gruptan en iyi şekilde çıkmak." diyerek, A Milli Takım'ın özgüvenine vurgu yaptı.