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Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 19.11.2018 08:21 | Son Güncelleme

Uluslar Ligi'nde İsveç'e 1-0 yenileren küme düşen Türkiye'de Mircea Lucescu ile yollar ayrılıyor. Gündeme gelen ilk isimse sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli hoca Şenol Güneş...

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e Konya'da 1-0 yenilerek küme düşen Türkiye'de hedefteki isim Mircea Lucescu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, eleştirilen 73 yaşındaki çalıştırıcıyı göndererek 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için yerli teknik adamla anlaşma kararı aldı. Aday olarak öne çıkan isimse Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş... Deneyimli hocanın adı Luce öncesinde konuşulmuş ancak Beşiktaş bırakmak istememişti. TFF Yönetimi, sezon sonunda siyah beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Güneş ile yeniden masaya oturacak.

AVCI DA ADAYLAR ARASINDA

Bu kez tüm taraflar için şartların ve zamanın daha uygun olacağı düşünülürse Güneş ile Ay ve Yıldız'ın tekrar buluşması hiç de uzak bir ihtimal değil. Şenol Güneş ile ilgilenen takımlar arasında Trabzonspor'un da olduğu biliniyor. Güneş'ten istenen yanıt alınamazsa TFF, B planını da hazırlamış durumda. Bu isimse Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı. Avcı, Başakşehir ile gösterdiği harika performansla TFF Yönetimi'nin takdirini toplamış durumda. Tecrübeli çalıştırıcının da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

ORMAN: GÜNEŞ ADI GEÇEBİLİR

Güneş'in Milli Takım için gündeme gelmesine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in önemli bir futbol markası olduğunu vurgulayarak "Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok. Biz de spor yöneticisiyiz. Bir gün spor bakanı, bir gün federasyon başkanı oluyoruz. Böyle sporun içerisinde olunca, bir şekilde isminiz geçiyor. Bu iddiaların şu an itibariyle aslı yok. Federasyonun da Lucescu ile ilgili ne kararı var, açıkçası onu da bilmiyorum" dedi.

(Akşam)

şenol güneş

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a milli futbol takımı şenol güneş

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