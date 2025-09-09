SPOR

Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası apar topar İstanbul'a getirilmişti! Victor Osimhen ilk kez konuştu: Daha güçlü döneceğim!

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen milli takımı ile oynadığı mücadelede sakatlanırken oyundan alınmıştı. Yaşanan bu durum sonrası Sarı-Kırmızılılar golcü ismi İstanbul'a getirirken Osimhen de sakatlığına dair ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile karşılaştığı mücadelede aldığı darbe sonrası sahayı terk etmiş yaşanan bu durum Galatasaray cephesinde endişe yaratmıştı.

NİJERYA MİLLİ TAKIMINDAN AÇIKLAMA

Sakatlığının ciddiyeti ve son durumu merak edilen Osimhen için Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili yıldız ismi Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuladıklarını aktardı.

Yetkili, hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi:

"Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu."

"ONLARI KİM SUÇLAYABİLİR Kİ?"

Ancak Nijeryalı yetkililerin bu isteği Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildi ve Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesi gerekti.

OSIMHEN İLK KEZ KONUŞTU

Nijerya basınından ThisDay'e konuşan Osimhen sakatlığı ile alakalı olarak,“Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim” ifadelerini kullandı.

