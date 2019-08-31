SPOR

Milli Takımımız Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na damga vurdu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

23 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan’ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız 10 altın, 10 gümüş, 28 bronz madalya, toplamda 48 madalya kazandı.

Milli Takımımız Avrupa Kick Boks Şampiyonası’na damga vurdu

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Selahattin Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Macaristan'ın Gyor kentinde yapılan WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum.

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"BİZLERDEN DUALARINI ESİRMEYEN YÜCE MİLLETİMİZE TEŞEKKÜRLER"

"En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcılarımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Sayın Sinan Aksu'ya, Sayın İhsan Selim Baydaş'a, Sayın Halis Yunus Eröz'e, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a, Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin Bozgeyik’e, bütün Gençlik Spor Bakanlığı teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve yüce milletimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda derece yapan sporcuların isim listesi:

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AVRUPA ŞAMPİYONASINDAN FOTOĞRAFLAR

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WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası Selahattin Aydın madalya

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