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Stuttgart'ın yıldızı hayran kaldı! Maç sonu itiraf: Sadece Galatasaray'da oynarım

Stuttgart formasıyla Galatasaray karşısında mücadele eden Bilal El Khannouss, maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılardan teklif alıp almadığı sorulan Faslı futbolcu, geleceğine dair dikkat çeken sözler sarf ederek Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Stuttgart'ın yıldızı hayran kaldı! Maç sonu itiraf: Sadece Galatasaray'da oynarım
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Mücadelenin ardından Alman ekibinin Faslı futbolcusu Bilal El Khannouss, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan genç futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transfer ihtimaliyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ZOR BİR MAÇTI"

Karşılaşmada Stuttgart'ın ortaya koyduğu oyunu değerlendiren El Khannouss, takımının mücadele gücünden memnun olduğunu ancak hücumdaki son tercihlerde daha etkili olmaları gerektiğini belirtti.

Faslı oyuncu, "Zor bir maçtı, kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ama son vuruşlarda daha bitirici olmalıydık. O zaman bugün kazanmayı hak edebilirdik" dedi.

Galatasaray'ın uzun toplarına karşı da iyi bir savunma yaptıklarını ifade eden El Khannouss, "Bence sahada gösterdiğimiz mücadeleden gurur duyabiliriz. Ama bu tür maçları kazanmak için biraz daha fazlası gerekiyor. Galatasaray uzun paslarda pek etkili olamadı çünkü buna uygun oyuncularımız var ve biz de mücadele edebiliyoruz. Bu yüzden bizi çok etkilediğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Stuttgart ın yıldızı hayran kaldı! Maç sonu itiraf: Sadece Galatasaray da oynarım 1

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDI MI?

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Bilal El Khannouss'a sarı-kırmızılı kulüpten teklif alıp almadığı da soruldu.

Genç futbolcu, bu soruya İngilizce "Allah knows" (Allah bilir) yanıtını vererek transfer sürecine ilişkin merak uyandıran bir cevap verdi.

OSIMHEN SÖZLERİ

Stuttgart ın yıldızı hayran kaldı! Maç sonu itiraf: Sadece Galatasaray da oynarım 2

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında da değerlendirmelerde bulunan El Khannouss, golcü oyuncunun kalitesine dikkat çekti.

Osimhen'in dünya çapında bir futbolcu olduğunu vurgulayan Faslı oyuncu, "Osimhen dünya çapında, üst düzey bir forvet. Bence burada Galatasaray'da harika işler çıkarıyor. Umarım kupalar ve şampiyonluklar kazanmanızda size yardımcı olur" dedi.

"SADECE GALATASARAY'DA OYNARIM"

Stuttgart ın yıldızı hayran kaldı! Maç sonu itiraf: Sadece Galatasaray da oynarım 3

Röportajın en dikkat çeken bölümü ise El Khannouss'a yöneltilen Türkiye'de oynama ihtimaliyle ilgili soru oldu.

Türkiye'de forma giyip giymeyeceği sorulan Faslı futbolcu, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırabilecek bir yanıt verdi.

El Khannouss, "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı takıma olan ilgisini açıkça ortaya koydu.

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