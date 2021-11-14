Milli takımın puan durumu nasıl? Dünya Kupası Türkiye puan durumu...

A Milli Futbol Takımımız, gerçekleşen 9. hafta maçında zayıf rakibi Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Norveç de Letonya ile 0-0 berabere kaldı. Millilerin, puanını kaça yükselttiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki A Milli Takım puan durumu nasıl?

MİLLİ TAKIMIN PUAN DURUMU!

Önümüzdeki Salı günü Karadağ ile karşılaşacak olan Milli takım, play-offlara kalmak adına oldukça zorlu bir karşılaşma yaşayacak. Türkiye-Cebelitarık maçıyla aynı saatte başlayan Norveç-Letonya karşılaşması ise 0-0 sona erdi.

Norveç'in beraberliğe razı olması ile birlikte Cebelitarık'a 6 gol atan milliler, G Grubu'nda averaj farkı ile Norveç'in üstüne çıkmayı başarmış oldu. Yapılacak olan son hafta maçında Karadağ'dan 3 puan alınması halinde Türkiye, Dünya Kupası yolunda play-offlara kalmış olacak.

GRUBUN PUAN DURUMU

1 Hollanda 20 puan

2 Türkiye 18 puan (10 averaj)

3 Norveç 18 puan (9 averaj)

4 Karadağ 2 puan

5 Letonya 6 puan

6 Cebelitarık 0 puan



