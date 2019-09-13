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Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'den altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Grand Prix 2'nci Seri Müsabakası'nda altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'den altın madalya

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önem arz eden Grand Prix 2'nci Seri Müsabakaları, Japonya'nın Chiba kentinde başladı. Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği ve pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 6'sı kadın, 5'i erkek olmak üzere 11 sporcu temsil ediyor. Organizasyonun ilk gününde 5 Türk tekvandocu tatamiye çıkarken Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazanarak 2020 Tokyo yolunda önemli puanlar elde etti.

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, ilk turda Filipinler'den Louise Pauline, 2'nci turda Almanya'dan Madeline Folgmaan, çeyrek finalde Çin'den Lijun Zhou ve yarı finalde Rusya'dan Tatiana Kudashova'yı yenerek finale yükseldi. Finalde Fas'tan Laaraj Nada ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün'ün müsabakası büyük çekişmeye sahne oldu. Son 2 saniyeye 3-1 geride giren Hatice Kübra İlgün, son saniyede rakibinin kafasına yaptığı vuruşla 3 puan birden alarak rakibini 4-3 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi ilk gün temsil eden diğer sporculardan kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber 2'nci tur; aynı kiloda Ferhat Can Kavurat ilk turda organizasyona veda etti. Organizasyonun 2'nci gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Kübra İlgün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Dünya Tekvando Federasyonu

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