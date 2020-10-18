Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün olimpiyatlara iddialı hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazanmayı hedefliyor. Hatice Kübra, 2019 yılında yapılan tüm grand prix'lerde madalya alan tek Türk tekvandocu olarak, Tokyo'da 57 kiloda mücadele edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının herkesi olduğu gibi sporcuları da etkilediğini, pek çok şampiyonanın ise ertelendiğini söyledi.

Altın madalyayı çok istediğini vurgulayan Hatice Kübra, "Ülkemizde (olimpiyatlarda) tekvandoda altın madalya eksik ve ben bunu kazandırmak istiyorum. Gücümüzü gösterdik bu zamana kadar, birçok madalya elde ettim. Şimdi hedefim olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.

Hatice Kübra İlgün, salgın sürecinde 3 ay boyunca evinin çatı katına kurduğu antrenman alanında hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi. Daha sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığınca olimpiyatlara gidecek sporcular için salonların açıldığını ifade eden Hatice Kübra, "Kamplarımız ve çalışmalarımız çok yoğun geçti. Konya'da ve Antalya'da olmak üzere kamplarıma devam ediyorum. Şimdi izne geldim ve yine çalışmalarıma Bursa Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinde (TOHM) devam ediyorum" diye konuştu.