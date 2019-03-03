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Milli tekvandolculardan ABD'de 4 altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde milli tekvandocular 4 altın madalya kazandı.

Milli tekvandolculardan ABD'de 4 altın madalya

Las Vegas kentinde 80'in üzerinde ülkeden 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 20 puan veren Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde erkekler 63, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 57, 67 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi temsil eden sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı.

Turnuvanın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 62 kiloda İrem Yaman ile İkra Kayır, +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen madalya mücadelesi verecek.

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Voleybol: Efeler LigiVoleybol: Efeler Ligi
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
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Anahtar Kelimeler:
Amerika Açık Taekwondo Turnuvası Las Vegas 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ABD

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