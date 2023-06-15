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Milli ve yerli tohumlar "tarla günü"nde görücüye çıktı

15.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal üretimde dışa bağımlılığın minimuma indirilmesi ve üretimde kalkınmayı sağlarken gıda arz güvenliğinin de kontrol altına alınmasına katkı sağlayacak 15 yerli ve milli tohum çeşidi, sektör temsilcilerinin buluştuğu etkinlikte tanıtıldı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde düzenlenen "Milli Çeşitlerimizin Tanıtımı ve Tarla Günü Etkinliği"nde, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, ziraat odaları, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, bayiler, yem, un, gübre, tohum ve ilaç firmaları temsilcileri ile çiftçiler bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, Gıda Kontrolü Genel Müdürü Durali Koçak, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Başkanı Yıldıray Gencer, Bitki Islahcıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Selami Yazar, Ata Tohumculuk tarafından düzenlenen programa katılarak, tanıtımı yapılan milli ve yerli tohumları inceledi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Etkinlikte, dünyanın gündeminde yer alan gıda ve su krizinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tahıl konusunda yarattığı sorunlara dikkat çekildi. Son gelişmeler nedeniyle odaklanılan tarım sektöründe, tohum ve hububatta dışa bağımlılığı bitirmenin önemi vurgulanarak, milli ve yerli tohumların büyük önem taşıdığı belirtildi.

"ÇİFTÇİMİZİN VE SANAYİCİMİZİN EN ÖNEMLİ AÇIĞINI KAPATMIŞ OLACAĞIZ"

Ata Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Atalay, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin geliştirdiği başta 9 ekmeklik buğday, 1 alternatif karakterli arpa ve 2 kavuzsuz yulaf çeşidi olmak üzere toplamda 15 ürün sergilediklerini söyledi. Kendi öz kaynaklarıyla yürüttükleri projenin amacının kuraklığa dayanıklı ve yeni tohum çeşitlerini üretmek olduğunu vurgulayan Atalay, "Sanayicinin ve çiftçinin istediği çeşitleri öne çıkarmak istedik. Performansı yüksek kuraklığa dayanıklı yeni çeşit tohumlar elde ettik. Tahmin ediyorum ki ülkemizde çiftçimizin ve sanayicimizin ihtiyacı olan en önemli açığı kapatmış olacağız. Tarımın gelişmesi ve kalkınması için milli tohum çeşitlerimizin geliştirilmesi onların daha yüksek kalite ve verime ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tarımda kalkınıp atağa geçmek için yerli ve milli tohum çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özkan da özellikle dışa bağımlılıktan kurtulmak için öz kaynaklarla yürütülen ıslah projeleri ve devletten alınan desteklerle geliştirilen tohum çeşitlerinin, sanayici ve çiftçinin ihtiyacı olan çeşitler olduğunu ifade etti.

Ziraat mühendisi Kubilay Demirci, "Milli tohum çeşitlerimizin Avrupa'ya gittiğine de şahit oluyoruz, bu ne mutluluk." diye konuştu.

Tarla günü etkinliğine katılan çiftçiler ise topyekun kalkınma ve Türkiye'nin tarımda atağa geçmesi için milli ve yerli tohumlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
tarım islah tohum

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