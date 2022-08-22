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Milli voleybolcu Deniz Hakyemez, Bodrumspor ile anlaştı

22.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Deniz Hakyemez, Bodrumspor ile anlaştı

Milli voleybolcu Deniz Hakyemez, Bodrumspor ile anlaştı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor, milli voleybolcu Deniz Hakyemez ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, yaptığı açıklamada, deneyimli ve kariyeri başarılarla dolu bir sporcuyu kulübe katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Transferlerin devam edeceğini belirten Karakaya, "Güçlü bir takımla Bodrum'u temsil edeceğiz ve yine başaracağız. İnananlar asla kaybetmez." dedi.

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Muğla Türkiye Voleybol Federasyonu bodrumspor

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