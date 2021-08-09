Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ı ziyaret etti

MERSİN (AA) - Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Tuğba Şenoğlu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "Bugün Tuğba'yı gördüğümde çok heyecanlandım. Çünkü geçmişte o da sizin gibi burada Tarsus Belediyesinin altyapısındaydı. Şimdi ise sadece Tarsus'un değil, Türkiye'nin bir gururu. Milli takımımızın maçlarını izlerken hepimiz heyecan duyduk." diye konuştu.

Daha sonra Tarsus Belediyesi Spor Kulübüne ziyarette bulunan Tuğba Şenoğlu, yetkililerle bir araya geldi.

Kulüp ziyaretinde gazetecilere konuşan milli voleybolcu, Tarsus'tan çok önemli sporcuların çıkacağına yürekten inandığını kaydederek, "Öncelikle bugünlere gelmemi sağlayan aileme, Tarsus Belediyesi Spor Kulübüne, çok değerli hocalarıma, antrenörüm Hasan Baykara'ya ve genç yeteneklerden desteğini esirgemeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

