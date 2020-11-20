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Milli yıldız Çağlar Söyüncü için Chelsea iddiası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.11.2020 09:24 | Son Güncelleme

Premier Lig takımlarından Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Ada'da parlamaya devam ediyor. Bu sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Çağlar'ın ileride başka takımlara transfer olması bekleniyor. Savunmada problem yaşayan Chelsea'nin ise stoper transfer edeceği konuşuluyor. Eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, Chelsea'nin Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Milli yıldız Çağlar Söyüncü için Chelsea iddiası

Eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, bir dönem futbol oynadığı Chelsea'ye transfer önerisinde bulundu.

Lampard yönetimindeki Chelsea'nin Ocak ayında transfer yapması gerektiğini söyleyen Hasselbaink'in Chelsea'de görmek istediği futbolcu ise hepimizin yakından tanıdığı bir isim.,

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Chelsea'nin efsaneleri arasında yer alan eski golcü yaptığı Ada basınına yaptığı açıklamada, Londra ekibinin Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesi gerektiğini söyledi.

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48 yaşındaki futbol adamı yaptığı açıklamada, "Herkes Koulibay diyor ancak 29 yaşında ve maliyeti çok yüksek. Ben Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea için iyi bir transfer olur. Ayrıca Inter'de oynayan Milan Skriniar var. O da iyi bir futbolcu" şeklinde konuştu.

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CHELSEA'NİN YUMUŞAK KARNI

Frank Lampard idaresindeki Chelsea geride kalan 8 haftada savunma performansı olarak sınıfta kaldı. Kaleye Rennes'den Édouard Mendy'yi transfer eden Chelsea stoper olarak ise Thiago Silva'yı kadrosuna katmıştı.

Ancak Chelsea geride kalan 8 haftada kalesinde 10 gol gördü ve savunma performansı olarak bekleneni karşılayamadı.

ÇAĞLAR'IN PERFORMANSI

2018 yılında 21 milyon Euro karşılığında Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan Çağlar Söyüncü bu sezon sakatlığı sebebiyle ligde sadece 4 maçta forma giyebildi. Geçtiğimiz sezon Leicester City ile 42 resmi maça çıkan başarılı stoper 1 gol ve 1 de asist katkısı yapmıştı.

(AJANSSPOR)

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