Milli yıldız Çağlar Söyüncü için Chelsea iddiası

Eski futbolcu Jimmy Floyd Hasselbaink, bir dönem futbol oynadığı Chelsea'ye transfer önerisinde bulundu.
Lampard yönetimindeki Chelsea'nin Ocak ayında transfer yapması gerektiğini söyleyen Hasselbaink'in Chelsea'de görmek istediği futbolcu ise hepimizin yakından tanıdığı bir isim.,
Chelsea'nin efsaneleri arasında yer alan eski golcü yaptığı Ada basınına yaptığı açıklamada, Londra ekibinin Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesi gerektiğini söyledi.
48 yaşındaki futbol adamı yaptığı açıklamada, "Herkes Koulibay diyor ancak 29 yaşında ve maliyeti çok yüksek. Ben Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea için iyi bir transfer olur. Ayrıca Inter'de oynayan Milan Skriniar var. O da iyi bir futbolcu" şeklinde konuştu.
Frank Lampard idaresindeki Chelsea geride kalan 8 haftada savunma performansı olarak sınıfta kaldı. Kaleye Rennes'den Édouard Mendy'yi transfer eden Chelsea stoper olarak ise Thiago Silva'yı kadrosuna katmıştı.
Ancak Chelsea geride kalan 8 haftada kalesinde 10 gol gördü ve savunma performansı olarak bekleneni karşılayamadı.
2018 yılında 21 milyon Euro karşılığında Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan Çağlar Söyüncü bu sezon sakatlığı sebebiyle ligde sadece 4 maçta forma giyebildi. Geçtiğimiz sezon Leicester City ile 42 resmi maça çıkan başarılı stoper 1 gol ve 1 de asist katkısı yapmıştı.
(AJANSSPOR)
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