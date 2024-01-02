SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Milli yıldız Enes Ünal 7,5 ay sonra ilk kez sahaya çıktı, taraftardan alkış aldı!

Milli yıldız Enes Ünal 7,5 ay sonra ilk kez sahaya çıktı, taraftardan alkış aldı!

02.01.2024 21:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı sebebiyle 7 aydır forma giyemeyen milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın 19. haftasındaki Rayo Vallecano maçının 69. dakikasında oyuna girdi.

Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 19. haftanın açılış maçında Enes Ünal'ın takımı Getafe, sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.

Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood, 70. dakikada ise Damian Suarez kırmızı kart gördü.

Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen milli futbolcu Enes Ünal, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Enes, yaklaşık 7,5 ay sonra ilk kez süre aldı.

Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sergen Yalçın sahaya indi! İşte o anlar...Sergen Yalçın sahaya indi! İşte o anlar...
Icardi'den sonra bir yıldız daha, PSG'den geliyor!Icardi'den sonra bir yıldız daha, PSG'den geliyor!
Önce G.Saray'a, sonra F.Bahçe'ye şimdi 1. Lig'e!Önce G.Saray'a, sonra F.Bahçe'ye şimdi 1. Lig'e!
Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga Enes Ünal ligi ak maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi!

İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili uyarı geldi!

"Bu bir ihbardır" diyerek Bakan Yerlikaya'yı etiketledi! "Lütfen bunları bulun"

"Bu bir ihbardır" diyerek Bakan Yerlikaya'yı etiketledi! "Lütfen bunları bulun"

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

TFF'den Süper Kupa açıklaması!

TFF'den Süper Kupa açıklaması!

Önce G.Saray'a, sonra F.Bahçe'ye şimdi 1. Lig'e!

Önce G.Saray'a, sonra F.Bahçe'ye şimdi 1. Lig'e!

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den bir transfer daha yapıyor!

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den bir transfer daha yapıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.