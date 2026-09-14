Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için zehir zemberek açıklama!

Trendyol Süper Lig'deki Erzurumspor FK galibiyetiyle zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, saha dışındaki tartışmalara karşı sert bir duruş sergiledi. TRT Spor ekranlarında yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında yorumcu Kaya Çilingiroğlu'nun takım kaptanı Orkun Kökçü'yü hedef alan açıklamaları üzerine siyah-beyazlı kulüp resmi bir kınama mesajı yayımladı.

"İŞLER NE ZAMAN YOLUNDA GİTSE SURDA DELİK AÇMAK İSTİYORLAR"

Siyah-beyazlı kulübün resmi hesaplarından paylaşılan bildiride, Çilingiroğlu'nun eleştiri sınırlarını aştığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu şiddetle kınıyoruz. Geçmişten bu yana olduğu gibi ne zaman Beşiktaşımızda işler yolunda gitse rakiplerimizden önce ne yazık ki Çilingiroğlu gibiler surda delik açmak ve camiamızın huzurunu bozmak için beyhude bir çaba sergilemektedir."

"HAKEMİ DEĞİL, TAKIMIN HAKKINI SAVUNAN KAPTANIMIZI ELEŞTİRDİ"

Hakem yönetimine ve yayıncı kuruluşun tarafsızlık ilkesine vurgu yapılan açıklamada, tepkinin dozu daha da arttı:

"Hakemlerin sezon başından bugüne kadar aleyhimize yapmış olduğu bariz hatalar tüm Türkiye’nin malumuyken basit bir baraj bile kuramayan hakemi eleştirmek yerine takımımızın hakkını savunan Kaptanımız Orkun Kökçü’yü eleştiren Çilingiroğlu’nun niyetinin ne olduğununun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır. TRT’de görev yapan yorumculardan; objektiflik, eşitlik ve basın meslek etik ilkeleri kapsamında davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır."

"ORKUN KÖKÇÜ ÇOCUKLUK AŞKINA TERİNİN SON DAMLASINA KADAR HİZMET EDİYOR"

Açıklama, kaptan Orkun Kökçü'ye verilen tam destek ve kararlılık vurgusuyla tamamlandı:

"Futbolcumuz Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaşımızın formasını giydiği ilk günden beri terinin son damlasına kadar layıkıyla mücadele etmiş, bundan sonra da etmeye devam edecektir. Kaptanımız Orkun Kökçü başta olmak üzere futbolcularımızı haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."