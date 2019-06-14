YEMEK

Milli yiyeceğimiz çiğ köfte faydalarıyla şaşırtıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Hem lezzetli hem de bütçe dostu olan çiğ köfte hemen hemen herkesin sevdiği bir yöresel yemeğimiz. İçinde bulunan bulgur, çeşitli baharatlar sayesinde besin değeri oldukça yüksek bir yiyecek.

Milli yiyeceğimiz çiğ köfte faydalarıyla şaşırtıyor

Anadolu'nun önemli lezzetlerinin başında gelen çiğ köfte, tadının yanı sıra faydalarıyla da şaşırtıyor. Son derece sağlıklı olan çiğ köfte, hemen hemen herkes için bir tutku haline geldi. Aç olmasak bile ona hayır dememiz pek mümkün değil. Bunca güzelliğinin yanı sıra bir de kalorisinin düşük olması bizi hepten kendisine bağlıyor :)
İşte çiğ köfteye olan aşkımızı iki katına çıkaracak faydaları;

Kanserden korur

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İçinde bulunan kırmızı biber sayesinde kansere karşı kalkan oluyor. Kırmızı biberde bulunan likopen ve capsaisin bileşeni; bağırsak, prostat ve rahim kanserine karşı koruma sağlıyor. Capsaisin maddesi ise prostat tümörleri ile savaşır.

Kolesterolü düşürür
Yine buradaki asıl görevi kırmızı biber üstleniyor. Baharatın içinde bulunan C ve E vitaminleri kötü kolesterolü düşürmede son derece etkili. Eğer çiğ köftenin içinde bir de ceviz varsa kötü kolesterole karşı çifte meydan okunmuş oluyor. Ceviz, iyi kolesterol oranını yükseltiyor ve damar tıkanıklığının önüne geçiyor.

Kilo vermeye yardımcı olur
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Çiğ köfte içinde yer alan malzemeler, lifli yapıları sayesinde uzun süre tok tutarak kilo verme sürecini hızlandırabilir. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kalori oranı da düşük olduğu için lavaş tüketmeden öğünlerinizde tercih edebilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir
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İçinde bulunan baharatlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. A vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber, hastalıkların önüne geçer.

Beyin gelişimini destekler
Ceviz içinde bulunan Omega-3, beyin gelişimine katkı sağlayan doğal bir kaynaktır. Omega-3 yağ oranı düşük olan çocuklarda öğrenim ve davranış bozukluğu gözlenebilir. Eğer çocuğunuza ceviz yediremiyorsanız onun yerine cevizle hazırlanan çiğ köfteyi yedirebilirsiniz.

Folik asit bakımından güçlüdür

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Çiğ köftenin ana malzemesi olan bulgur, folik asit bakımından zengindir. Hamileler için ise folik asit son derece önemli bir kaynaktır. Bu bileşen anne karnındaki bebeğin zeka gelişimine katkı sağlar. Ancak temizliğinden ve malzemelerin taze olduğuna emin olduğunuz yerlerden çiğ köfte tüketmeye özen gösterin. Aksi halde gıda zehirlenmesi yaşayabilirsiniz.

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