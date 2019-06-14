Milli yiyeceğimiz çiğ köfte faydalarıyla şaşırtıyor

Anadolu'nun önemli lezzetlerinin başında gelen çiğ köfte, tadının yanı sıra faydalarıyla da şaşırtıyor. Son derece sağlıklı olan çiğ köfte, hemen hemen herkes için bir tutku haline geldi. Aç olmasak bile ona hayır dememiz pek mümkün değil. Bunca güzelliğinin yanı sıra bir de kalorisinin düşük olması bizi hepten kendisine bağlıyor :)

İşte çiğ köfteye olan aşkımızı iki katına çıkaracak faydaları;

Kanserden korur

İçinde bulunan kırmızı biber sayesinde kansere karşı kalkan oluyor. Kırmızı biberde bulunan likopen ve capsaisin bileşeni; bağırsak, prostat ve rahim kanserine karşı koruma sağlıyor. Capsaisin maddesi ise prostat tümörleri ile savaşır.

Kolesterolü düşürür

Yine buradaki asıl görevi kırmızı biber üstleniyor. Baharatın içinde bulunan C ve E vitaminleri kötü kolesterolü düşürmede son derece etkili. Eğer çiğ köftenin içinde bir de ceviz varsa kötü kolesterole karşı çifte meydan okunmuş oluyor. Ceviz, iyi kolesterol oranını yükseltiyor ve damar tıkanıklığının önüne geçiyor.

Kilo vermeye yardımcı olur



Çiğ köfte içinde yer alan malzemeler, lifli yapıları sayesinde uzun süre tok tutarak kilo verme sürecini hızlandırabilir. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kalori oranı da düşük olduğu için lavaş tüketmeden öğünlerinizde tercih edebilirsiniz.