Milli yüzücü Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru

Fenerbahçe'nin rekortmen milli sporcusu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.
Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışı, Belaruslu Ilya Shymanovich'in önünde ilk sırada bitirdi.
50 metre kurbağalamada Avrupa kısa kulvar rekorunun sahibi Emre, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi.
22 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un 55.61 ile elinde tuttuğu dünya kısa kulvar rekorunun, yalnızca 0.13 saniye gerisinde kaldı.
Trabzonspor yeni hocasını resmen açıkladı
Yılmaz Vural kulağını göstererek: Bir tek burası kaldı...
Trabzonspor'da şok istifa!
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Beşiktaş'a yıldız isimden müjde!
F.Bahçe'de yıldız isim kadro dışı kaldı!
G.Saray'ın eski hocası İtalyan ekibinin başına geçti!
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Fatih Terim'den bir rekor daha!
İşte Melo'nun sahalardan uzak kalacağı süre
Beşiktaş'ta korona vakası! 3 futbolcu...
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
Fenerbahçe'de kayıp aranıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum