Milli yüzücü Kuzey Tunçelli üst üste iki dünya şampiyonluğu kazandı

Tunçelli, Otopeni kentinde düzenlenen şampiyonada ilk olarak 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derece ile altın madalya sahibi oldu.
Milli yüzücü daha sonra 1500 metre serbest stilde 14:48.81'lik derece yaparak bir şampiyonluğa daha adını yazdırdı.
Fenerbahçe kulübünün sporcusu olan Tunçelli, dünya şampiyonluklarını kazandıktan sonra sosyal medyada paylaşım yaptı.
30 Ağustos'ta 18 yaşına girecek yüzücü, "Dünya Gençler Şampiyonası'nı 2 altın madalya ile kapatıp bu yorucu sezonu bitirebildiğim için çok mutluyum" diye yazdı ve şöyle devam etti:
"Desteğinize çok daha fazla ihtiyacım olduğu bir döneme giriyorum. Kısa süre sonra 18 yaşına gireceğim ve artık yalnızca büyükler sahnesinde yarışacağım. Beni ve mücadelemi hiçbir adımda yalnız hissettirmeyeceğinize eminim."
