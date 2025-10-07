SPOR

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli üst üste iki dünya şampiyonluğu kazandı

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda peş peşe iki şampiyonluk kazandı.

Berker İşleyen

Tunçelli, Otopeni kentinde düzenlenen şampiyonada ilk olarak 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derece ile altın madalya sahibi oldu.

Milli yüzücü daha sonra 1500 metre serbest stilde 14:48.81'lik derece yaparak bir şampiyonluğa daha adını yazdırdı.

Fenerbahçe kulübünün sporcusu olan Tunçelli, dünya şampiyonluklarını kazandıktan sonra sosyal medyada paylaşım yaptı.

30 Ağustos'ta 18 yaşına girecek yüzücü, "Dünya Gençler Şampiyonası'nı 2 altın madalya ile kapatıp bu yorucu sezonu bitirebildiğim için çok mutluyum" diye yazdı ve şöyle devam etti:

"Desteğinize çok daha fazla ihtiyacım olduğu bir döneme giriyorum. Kısa süre sonra 18 yaşına gireceğim ve artık yalnızca büyükler sahnesinde yarışacağım. Beni ve mücadelemi hiçbir adımda yalnız hissettirmeyeceğinize eminim."

