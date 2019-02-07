Millie Mackintosh inzivaya çekildi

Rol aldığı Made in Chelsea adlı yapımla tanınan Millie Mackintosh, Azerbaycan’daki lüks bir otelde spa tatilinde. Bol bol fotoğraf paylaşan güzel yıldız, kusursuz vücuduyla hayranlarından tam puan aldı. Ünlü rapçi Professor Green ile boşandıktan sonra 2017 yılında Hugo Taylor’la nişanlandı. Azerbaycan tatiline yalnız giden Millie Mackintosh’un ilişkisi hakkında “acaba bir sorun mu var?” sorularını akıllara getirdi.

29 yaşındaki televizyon yıldızı açık ve kapalı havuz başında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Havuz başından paylaştığı fotoğrafının altına “Londra’ya dönmeden önce son dalış” yazan güzel yıldızın yakın zamanda evine döneceği anlaşıldı. Azerbaycan’da yoğun bir fitness programına giren güzel yıldız detoks ve jimnastik programında yer aldığını belirtti.



